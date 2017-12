Dluhosch vence torneio de golfe O paranaense Carlos Dluhosch garantiu o título do Diners Club Golf Tour 2002, disputado na Costa do Sauípe, na Bahia. O golfista ficou entre os dez primeiros em todas as etapas do circuito. ?É preciso ser regular para ganhar o título, joguei bem em quase todas as etapas?, disse o campeão. Dluhosch ficou em 6º lugar na Costa do Sauípe, com 222 tacadas, mas o resultado foi suficiente para lhe garantir o primeiro lugar no ranking brasileiro e o prêmio de R$ 62,3 mil. O paraguaio Raul Fretes, ganhador da etapa da Costa do Sauípe, com 213 tacadas, e R$ 53,2 mil de prêmios, está em segundo no ranking.