DO oficializa Lars Grael em secretaria O ex-iatista Lars Grael foi nomeado em decreto publicado no Diário Oficial de hoje como o novo Secretário Nacional de Esportes. O cargo tinha sido oferecido, pelo PFL, ao jogador de basquete Oscar, no Ano-Novo mas ele não aceitou. O Diário Oficial de hoje traz também o decreto com a exoneração de José Otávio Germando do cargo de Secretário Nacional de Esporte. Em dezembro, Germano admitiu adiar o fim da lei do passe. A partir de 26 de março, a Lei do Passe torna obrigatório o passe livre.