Dobradinha do Quênia na maratona

A força queniana na maratona foi confirmada mais uma vez ontem, na maratona masculina do Mundial de Atletismo. Abel Kirui conquistou o ouro com bastante tranquilidade, enquanto seu compatriota Emmanuel Mutai, mesmo sentindo-se mal no quilômetro final - vomitou por duas vezes -, garantiu a prata. O etíope Tsegay Kabede, ficou com o bronze. O melhor brasileiro nas ruas de Berlim foi Marilson dos Santos, em 16.º. Kirui sempre esteve no bloco da frente e fechou o percurso em 2h06min54, novo recorde da competição. "Agora, vou me preparar para quebrar o recorde mundial??, disse. Os três brasileiros na prova ficaram longe do pódio. Marilson Gomes dos Santos até acompanhou os ponteiros nos primeiros 25 quilômetros, depois, ficou para trás e terminou em 16.º, com o tempo de 2h15min13. "Até a metade do percurso, eu estava indo bem. Quando os africanos arrancaram, senti muitas dores musculares??, admitiu. Adriano Bastos foi o 19.º (2h15min39) e José Teles de Souza, o 23.º (2h16min40). Hoje será realizada a maratona feminina em Berlim.