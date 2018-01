Doda brilha no Brasileiro de Hipismo O campeão paulista Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, conquistou seu terceiro título de campeão brasileiro, assegurou uma vaga nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos e ainda estabeleceu um novo recorde de melhor pontuação ao vencer a disputa com apenas 1,70 pontos perdidos, neste domingo, na Sociedade Hípica do Rio, na Lagoa, zona sul. O cavaleiro, montando Audi Oliver Método, triunfou na competição ao zerar os dois percursos distintos, de 1,60m, deixando César Almeida, com Salamandra Limerick 53, em segundo lugar, com 11,06 pontos. Em terceiro ficou Marcello Artiaga, QBE Brasil Seguros Night Lover da Mata, 18,58. "Estou muito feliz pela vaga no Pan e, principalmente, porque treino o Oliver desde novinho. Legal saber que tem cavalo bom no Brasil. É só saber explorá-lo", comemorou Doda, que já havia sido campeão em 1986 e 2001. " Após a conquista, Doda vai participar da última etapa da seletiva para o Pan-Americano, que também dará uma vaga ao vencedor, em São Paulo, no final de junho. As outras três participações que o Brasil tem direito serão distribuídas de acordo com um critério "subjetivo" da Confederação Brasileira de Hispimo. O cavaleiro Rodrigo Pessoa já foi confirmado para ocupar uma delas. "É lógico que a gente vai em busca do tetra, mas precisamos lembrar que somente os três primeiros do Pan vão estar garantidos em Atenas (Olimpíadas de 2004)", disse Doda. Em Pan-Americanos, o Brasil conquistou, por equipes, a medalha de ouro nas últimas três edições. Líder da seletiva para o Pan, César Almeida disse ter ficado satisfeito com o rendimento de seu cavalo, o Limerick 53, e espera poder garantir sua vaga aos Jogos na última etapa da seletiva, em São Paulo. Ciente de que o "sonho" de ir a São Domingos está próximo, preferiu ser prudente ao analisar suas chances: "ainda não está nada decidido". Pedro Paulo Luz Lacerda, montando Multi Action Luzeiro Exponencial Cepel, com 19,76 pontos perdidos ficou com a quarta colocação no Brasileiro. Seguido por Karina Johannpeter, Faust De Roan, 22,80, e Paulo Stewart, Gray De La Lande, 31,73.