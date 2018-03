Doda capota carro e fratura a mão O cavaleiro da equipe brasileira de salto, Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, fraturou a mão direita. Nesta quinta-feira, capotou de kart quando disputava uma corrida com o campeão mundial de hipismo, Rodrigo Pessoa, em Bruxelas, na Bélgica. Colocou um gesso curto e assim poderá continuar montando. Ao lado de Antonio Bernardo Neto (com Oberon), Rodrigo compete, a partir desta sexta-feira no Concurso de Salto Internacional de Fontainebleau, na França, com a égua Audi Gandini Bianca e os cavalos Taylor Made e Fight the Future.