Doda confirma que recebeu convite para denfender a Grécia Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, aproveitou esta segunda-feira em São Paulo para esclarecer os rumores de sua saída da equipe brasileira de hipismo de saltos para defender a Grécia. O cavaleiro confirmou ter recebido um convite da Federação Grega para integrar a equipe do país logo depois do casamento com a milionária grega Athina Onassis, mas garante que pelo menos até a Olimpíada de Pequim continuará a defender o Brasil. ?Acho bom esclarecer o mal-entendido que essa situação gerou?, disse Doda. ?Logo após meu casamento com Athina pedi cidadania grega, o que é meu direito. Um passaporte da comunidade européia facilitará muito minhas viagens e achei lógico já que nosso filhos serão brasileiros e gregos?, conta o cavaleiro, que também tem passaporte português. ?De fato tive o convite da Federação Grega para competir pelo país e a Athina se animou muito com a possibilidade de que pudéssemos atuar juntos em uma equipe?, contou Doda. O cavaleiro disse que, pelo lado familiar, seria muito mais fácil passar a competir pela Grécia e realizar o sonha da mulher, mas acha que não é o momento. Segundo ele, Athina ainda não atingiu um nível suficiente para participar das principais competições internacionais. Acha que isso só será possível depois de 2008. ?Quero deixar claro que não farei como os belgas, que por 500 mil euros, um milhão de euros, passaram a defender a equipe da Ucrânia. Só vou deixar de competir pelo Brasil se o País estiver bem servido de conjuntos e minha presença não for necessária?, esclareceu. ?Meu projeto é participar dos Jogos Pan-Americanos aqui no Brasil e ajudar o País a conquistar uma medalha de ouro e também participar das seletivas para a Olimpíada de Pequim.? Enquanto isso, Doda disse que tenta colaborar para melhorar o nível do hipismo grego. ?Eu e o Nelson Pessoa, pai do Rodrigo, vamos fazer uma clínica para os cavaleiros de lá e já consegui acertar a realização do Onassis International Horse Show em outubro de 2007, na mesma pista onde foi disputada a Olimpíada.?