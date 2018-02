Doda diz a revista que filhos só após Olimpíadas de Pequim O cavaleiro Álvaro de Miranda, o ´Doda´, afirma que está gastando mais de US$ 12 milhões (cerca de R$ 25 milhões) para preparar novos cavalos para competições. As informações foram publicadas na edição desta quarta-feira da revista suíça, L?Illustré, que traz uma matéria de capa com o brasileiro e conta detalhes de sua vida com a milionária Athina Onassis. Os dois se casaram em 2005 e, desde então, Doda deu poucas entrevistas. Para a imprensa suíça, porém, o brasileiro revela que comprou cavalos de US$ 12 milhões. ?Vamos treiná-los para competições futuras?, disse. Doda não dá sinais de que esteja pensando em largar o hipismo e deixa claro que eventuais filhos entre o casal seria algo apenas para ?depois dos Jogos Olímpicos de Pequim?, em 2008. Segundo a revista, tanto Doda como Athina estiveram em Genebra há alguns meses para comprar o cavalo Tijl, montado por Steve Guerdat, mas Doda faz questão de insistir que a herança de sua esposa não será utilizada por ele e que apenas os filhos que eventualmente terão serão os herdeiros do dinheiro. ?Nossa primeira decisão antes do casamento foi redigir um contrato. Athina é a herdeira (do dinheiro). Eu sou apenas o marido. Se tivermos filhos juntos, eles serão herdeiros, mas não eu. Não tenho qualquer relação coma fortuna Onassis. É muito grande para mim. Athina administra isso tudo sozinha e assessorada por pessoas muito competentes. O que é meu é meu. O que é dela é dela?, afirmou Doda. A revista ainda traz declarações de Doda sobre sua vida com Athina. Segundo ele, a grega ?tem os pés no chão?, não ?gasta à toa? e ainda ?sabe o valor das coisas?. O cavaleiro admite que conta com 25 guarda-costas para garantir que nem ele nem sua mulher sejam seqüestrados no Brasil. ?Isso sem contar com os que ficam observando à distancia?, disse.