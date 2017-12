Doda é destaque em torneio da Hípica As competições de salto dão início amanhã à sexta etapa do Torneio Ranking da Sociedade Hípica Paulista. Entre os destaques da competição estará Álvaro Afonso de Miranda Neto, o Doda, ganhador de duas medalhas de bronze por equipes nas Olimpíadas de Atlanta e Sydney. Seus principais concorrentes serão a canadense Claire Salispurry e os brasileiros Marcelo Artiaga e Pedro Muylaert. Este último, ao lado de Mariana e Fernando Shillis estarão paricipando na semana que vem do Campeonato Americano de salto, em Caracas. As provas de adestramento só começarão a ser disputadas no sábado.