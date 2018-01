Doda é o destaque do Salto Indoor 2003 Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda e César Almeida são os destaques deste sábado na prova de 1,40m na fase internacional do Concurso de Salto Indoor 2003, que está sendo realizado na Hípica Paulista. No domingo será realizado o GP às 14 horas, que vale como seletiva para a Copa do Mundo de Las Vegas, em abril do ano que vem. Neste sábado haverá também uma prova diferente: Doda, Vitor Alves Teixeira e César trocarão seus cavalos para o percurso de obstáculos de até 1,35 m. Esse sistema de rodízio de cavaleiros e montarias faz parte do Mundial. Nesta sexta-feira, o conjunto Yuri Mansur Guerios, montando "Por Fora das Pistas Dinarco" conquistou a primeira colocação da série de 1,45 metro, zerando a pista com 51,71 segundos, contra os 53,80 de Carolina de Faria Alegria Simões, com "Ringo Star". Um dos favoritos, Doda, com Audi Oliver Método, cometeu três faltas e não obteve boa colocação.