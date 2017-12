Doda e o namoro com Athina Onassis O que o cavaleiro olímpico Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, e Athina Onassis, herdeira da fortuna de quase US$ 3 bilhões de Aristóteles Onassis, têm em comum? Primeiro o gosto pelo hipismo e por cavalos de raça. Depois, a preocupação com a privacidade. A convivência dos dois durante quase um ano na manège de Nelson Pessoa Filho, na Bélgica, acabou em um discreto namoro. A história levantada pela repórter Paula Mageste, da revista Época, desta semana, acabou precipitando os acontecimentos. Doda e a ex-mulher, a atriz Sibele Dorsa, estão oficializando a separação. O cavaleiro, que passou alguns dias em São Paulo, está em Bruxelas e conversou com Athina Roussel Onassis, de 17 anos, sobre a reportagem. Athina entendeu a situação. Leia mais no Jornal da Tarde