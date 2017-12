Doda é o novo campeão brasileiro Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, é o novo campeão brasileiro de hipismo, categoria seniors. Montando Audi Oliver Método, o cavaleiro paulista, de 28 anos, terminou a competição, disputada no fim de semana no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo, com 14,99 pontos perdidos. O experiente Vitor Alves Teixeira, que poderia ter conquistado seu décimo título Brasileiro, terminou em segundo, 32,26 pontos, com May Eve. ?Acredito que meu cavalo seja o mais jovem a vencer o Brasileiro?, disse Doda. ?Ele tem apenas 7 anos e meio?, comentou. O vice-campeão também montou um animal novo para ele, apesar de já ter 12 anos. ?Acho que fui até longe no campeonato?, falou Vitor. ?Minha égua tem potencial, mas precisa de mais treinamento, tornar-se mais calma.? Foi o segunda vez que Doda conquista o Brasileiro ? ele venceu também em 1996. Já Vitor ganhou 9 vezes o campeonato e lutava para ser tricampeão pela segunda vez, já que venceu em 94, 95 e 96 e nos dois últimos anos, 1999 e 2000. A disputa do Clube Hípico de Santo Amaro serviu como primeira observatória para a definição da equipe que representará o Brasil no Mundial de Hipismo de Salto, em setembro, em Jerez de la Frontera, na Espanha. O Campeonato Brasileiro teve três dias de competição. Na quinta-feira os conjuntos passaram por uma prova de velocidade; na sexta, por dois percursos idênticos e ontem, no último dia, dois percursos distintos, de 13 e 10 obstáculos posicionados a 1,60 m de altura. As dificuldades para Vitor ser tri cresceram muito depois que ele cometeu três faltas no primeiro percurso, enquanto Doda o zerou. No segundo, a falta de entrosamento de Vitor com May Eve ficou ainda mais evidente ao derrubar mais três obstáculos. Doda cometeu apenas uma falta. As provas de hoje valeram também para uma competição paralela conhecida como GP. Doda também a venceu, com 6 pontos, seguido por Ivan Torres de Camargo, 16 pontos, com Ás de Copas, que terminou em terceiro entre os seniors, com 37,05 pontos perdidos. Vitor Alves, montando outro cavalo, Cactus, 20 pontos, foi terceiro no GP. No próximo fim de semana será disputado na Sociedade Hípica Paulista, em São Paulo, o Campeonato Sul-americano de Adestramento.