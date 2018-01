Doda ganha com torcida de Athina Athina Onassis-Roussel deu sorte ao namorado Álvaro Affonso de Miranda, o Doda, na final do Campeonato Paulista de Sêniors, neste domingo, no Clube Hípico Santo Amaro. Doda, montando "Audi Oliver Método", conquistou o seu quarto título paulista de hipismo, depois de ficar em segundo lugar na etapa do sábado. Na quinta-feira, Doda foi o primeiro na prova tipo caça. Na classificação final, depois de dois dias de competição, ele terminou com 25 pontos perdidos enquanto César Almeida, com "Limerick 53", vencedor do Grande Prêmio, terminou a competição com 27,85 pontos perdidos. O terceiro do campeonato foi Marcelo Artiaga, com "Night Lover". "Athina é pé quente e me deu sorte", disse Doda, depois de vencer seu primeiro torneio, desde que começou a namorar a milionária grega na metade do ano passado. "Foi um ótimo teste para os Jogos Pan-Americanos para o meu cavalo", disse o campeão paulista. Athina acompanhou a prova ao lado de amigos e parentes de Doda, na parte superior do picadeiro coberto do CH Santo Amaro, onde a visibilidade é melhor. Depois, discretamente, acompanhou Doda na entrega dos prêmios. E não disfarçou a emoção quando viu o namorado receber a faixa de campeão. Doda recebeu um longo beijo na boca como prêmio. Athina, proprietária de uma fortuna de cerca de US$ 3 bilhões, está no Brasil desde fevereiro, vivendo em um hotel de luxo em São Paulo, e demonstrando que se adaptou bem à cidade. Ela ainda não anunciou se pretende competir também no Brasil. Athina monta bem e conheceu o namorado brasileiro no centro de treinamentos de Nelson Pessoa, na Bélgica. Athina está cotada para defender a Grécia nos Jogos Olímpicos de Atenas, no próximo ano.