Doda testa novo cavalo em GP paulista O cavaleiro Álvaro Afonso de Miranda Neto, o Doda, testa o seu novo cavalo, o alemão da raça holsteiner Chatwin, nesta sexta-feira, a partir das 15h30, no Grande Prêmio da Copa São Paulo de Hipismo. A prova, na Sociedade Hípica Paulista, será observatória para o Mundial de Aachen, em 2006. Nesta quinta, Doda e Chatwin zeraram o percurso da prova principal do dia, na primeira passagem, mas o cavaleiro preferiu não entrar para competir o desempate. "Decide me retirar para poupar o cavalo para o GP, que é observatório para o Mundial." Chatwin chegou ao Brasil no fim de abril e é a aposta de Doda para as próximas competições importantes. A prova desta quinta, com obstáculos a 1,40 m, foi vencida por Rodrigo Sarmento, com Sultan e o tempo de 34s51. A amazona grega Athina Onassis foi aconselhada pelo noivo Doda a não saltar na prova, por causa do alto grau de dificuldade.