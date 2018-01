Doda vai treinar para Atenas na Bélgica No segundo dia de provas da etapa internacional do Concurso Nacional de Salto Indoor, que vai até domingo, na Sociedade Hípica Paulista acontecem, nesta sexta-feira, as provas de 1,35 m e 1,45 m, a partir das 10 horas. O GP da prova que vale como seletiva para a Copa do Mundo de Las Vegas, em abril do ano que vem será no domingo, às 14 horas. Athina Roussel e seu namorado Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, Vitor Alves Teixeira e César de Almeida são alguns dos destaques desta sexta-feira. Esta é a última competição de Doda no Brasil, pois viajará com a namorada e a filha Viviane para Bélgica, onde treinará para a Olimpíada de Atenas/2004 ao lado de Rodrigo Pessoa. Ele vai preparar um cavalo do pai de Athina, o "Ski". O Brasil assegurou apenas duas vagas individuais, com Doda e Bernardo Alves, que está na temporada européia. Sábado, haverá uma prova diferente: Rodízio Fogo de Chão. Doda, Vítor Alves Teixeira e César Almeida trocarão seus cavalos no percurso de 1,35 m. Quem fizer a melhor série será o vencedor. Esse sistema de rodízio é uma cópia do que acontece no campeonato Mundial. Quem tiver menos pontos perdidos, ou seja, o cavaleiro que cometer menos faltas vence. Doda participou do desafio no ano passado, conquistando o segundo lugar. ?A única saída é tentar se moldar ao jeito do cavalo, porque não há tempo de você se familiarizar com ele", explica o cavaleiro, reforçando que o segredo de um bom conjunto é a perfeita sintonia entre os parceiros. ?É um teste de sensibilidade para cada um de nós." Há ainda um quarto atleta. Será aquele que tiver a melhor pontuação nas pistas das séries de 1,35 metro e 1,45 metro.