Doda vence prova com San Diego O cavaleiro Álvaro Afonso de Miranda Neto, o Doda, montando o seu novo cavalo, San Diego, venceu, hoje, a prova da série principal (com obstáculos a até 1,40 m de altura). Doda concluiu o percurso na pista de grama do Clube Hípico de Santo Amaro, sem faltas, no tempo de 70s94. Rodrigo Sarmento/Markis (71s60) foi segundo e Vítor Alves Teixeira/Cactus (72s62) o terceiro, ambos sem faltas. O Grande Prêmio de amanhã será às 14h30 (Rua Visconde de Taunay, 508).