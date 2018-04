Dodgers anunciam a contratação do técnico Joe Torre

Como esperado, o ex-técnico do New York Yankees, Joe Torre, é o novo treinador do Los Angeles Dodgers, que teve que desembolsar US$ 13 milhões (aproximadamente R$ 23 milhões) para contar com uma das estrelas do beisebol. "Joe Torre chegou a um acordo com a gente", disse o gerente-geral dos Dodgers, Ned Coletti. "O que ele fez nos últimos 12 anos é tão grande quanto qualquer outro feito na história do beisebol", completou Coletti, relembrando que Torre conquistou quatro World Series com o New York Yankees. Torre ficará em Los Angeles pelas próximas três temporadas, e chega justamente no 50.º aniversário do clube na cidade californiana, já que sua cidade natal é justamente Nova York, já que o time foi criado no bairro do Brooklyn. Com a contratação de Torre, a direção dos Dodgers esperam rever um grande time e voltar a vencer a World Series, o que não acontece desde 1988.