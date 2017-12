Dois argentinos caem na estréia no Masters Series de Roma Dois representantes da "armada argentina" se deram mal logo na primeira rodada do Masters Series de Roma. Gaston Gaudio, cabeça-de-chave número 8, foi derrotado pelo belga Xavier Malisse por 2 a 1 (4/6, 6/3 e 6/3), enquanto Guillermo Coria, nono pré-classificado, caiu diante do espanhol Ruben Ramirez Hidalgo por 2 a 0 (6/3 e 6/2). Coria, que foi vice-campeão do torneio no ano passado, deve perder mais algumas posições no ranking - nesta segunda-feira, apareceu em 13.º, quatro posições abaixo da semana anterior, depois de ser derrotado também na estréia no Torneio de Munique. Nos outros jogos já encerrados desta terça-feira, o inglês Tim Henman derrotou o italiano Alessio Di Mauro por 2 a 0 (7/5 e 7/6 (7/2)), o checo Radek Stepanek, 14.º cabeça-de-chave, bateu o espanhol Feliciano Lopez por 2 a 0 (6/4 e 6/4), enquanto outro checo, Tomas Berdych, despachou em dois sets o tailandês Paradorn Srichaphan (6/1 e 6/3).