Dois brasileiros continuam nos 110 m Márcio Simão de Souza e Matheus Inocêncio garantiram, nesta terça-feira, vaga na segunda eliminatória dos 110 metros com barreiras dos Jogos Olímpicos de Atenas. Márcio ficou em quarto lugar na primeira eliminatória, com 13s43, o seu melhor tempo do ano. Matheus foi o segundo colocado na quarta série, com 13s45. Redelen dos Santos, contundido, não participou da prova.