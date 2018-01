Dois brasileiros garantidos na barra Os brasileiros Mosiah Rodrigues e Victor Rosa estão classificados para a final da prova da barra, que acontecerá domingo, no ginásio do Ibirapuera, pela etapa de São Paulo da Copa do Mundo. Já nos exercícios da paralela, nenhum ginasta do País conseguiu vaga. Na barra, Mosiah fez 9,150 e ficou em terceiro lugar, enquanto Victor foi o 7º colocado (8,950). O melhor do dia foi o esloveno Aljas Pegan, com nota 9,550.