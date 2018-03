Dois brasileiros na final da barra fixa O Brasil terá dois ginastas na final da prova da barra fixa na etapa do Rio da Copa do Mundo de Ginástica. Mosiah Rodrigues foi o segundo colocado, com 9,412, e Michel Conceição ficou em 7º lugar, com 8,712, durante a classificação disputada nesta sexta-feira. O melhor do dia foi Yernar Yerimbetov, do Casaquistão, com 9,512. Outro brasileiro participou dessa prova. Foi Victor Rosa, que recebeu nota 8,587. Mas, como ele era apenas convidado, sem entrar na disputa, não estará na final de domingo da barra fixa.