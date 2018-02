Dois duelos das quartas definidos na Copa Davis Dois confrontos das quartas-de-final do Grupo Mundial da Copa Davis já estão definidos até o momento: Croácia x Argentina e França x Rússia. Estes jogos acontecerão nos dias 7 a 9 de abril deste ano. A Croácia garantiu a classificação com as três vitórias sobre a Áustria logo nos três jogos disputados. Já a França está batendo a Alemanha por 3 a 1 (ainda resta um jogo a ser realizado). Outros países que estão classificados são a Bielo-Rússia (que venceu a Espanha por 4 a 1) e o Chile (que está vencendo a Eslováquia por 3 a 0). Estas nações pegarão, respectivamente, os vencedores de Austrália x Suíça (o duelo está 2 a 1 para os australianos) e Romênia x Estados Unidos (neste confronto os americanos vencem por 2 a 1). A definição de todos os confrontos acontece neste final de semana.