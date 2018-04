Dois gols irregulares e Corinthians bate o Inter

O Corinthians segue causando pesadelo ao Internacional. Depois de ganhar o título da Copa do Brasil, há 50 dias, diante dos rivais e em pleno Beira-Rio, voltou a aprontar para cima dos gaúchos. Com dois gols em impedimento, os paulistas ganharam por 2 a 1 e, com o segundo triunfo seguido, voltam a sonhar com a conquista da tríplice coroa. Beneficiado pela derrota do líder Palmeiras para o Coritiba (1 a 0), são apenas seis pontos da ponta do Brasileiro. "O Corinthians é um time grande e estamos fazendo de tudo para colocar seu nome sempre no lugar mais alto. Com essas duas vitórias, estamos na briga pelo título", afirmou o atacante Jorge Henrique, autor do segundo gol, aos 42 minutos da fase final em Porto Alegre. A derrota para o Corinthians foi a primeira do Inter na temporada em seus domínios. Antes tinha conquistado 23 vitórias e quatro empates no gigante da Beira-Rio. E apenas o segundo triunfo preto e branco no Nacional longe do Pacaembu. Mas será bastante contestado. Se Fernando Carvalho, vice de futebol gaúcho, fez um DVD com erros a favor do Corinthians na Copa do Brasil, agora ganhará dois gols para aumentar sua edição. Jean e Jorge Henrique balançaram as redes de sua equipe em impedimentos ignorados pela arbitragem. O resultado foi bastante comemorado pelos visitantes. O Corinthians entrou em campo com apenas quatro jogadores presentes na decisão da Copa do Brasil: Chicão, Elias, Jorge Henrique e Dentinho. E com vários desfalques: Felipe, Alessandro, William, Marcelo Oliveira, Edu, Souza e Ronaldo, machucados, Boquita na seleção sub-20 e Diego, suspenso. Destaque para o goleiro Rafael Santos, de apenas 20 anos, escalado pelo técnico Mano Menezes na vaga de Felipe, uma surpresa, já que Júlio César é o reserva. Time desfigurado, até então deixando a desejar no Brasileiro e com menos de 30 minutos de treino junto. Mas com postura ousada. Enquanto todos apostavam em sufoco dos gaúchos desde o primeiro minuto, num duelo apontado como "o da vingança" - apesar de ninguém no Sul falar abertamente -, quem parecia jogar em casa era o Corinthians, partindo para cima como há 50 dias. Com tabelas, toques envolventes, o time chegou bastante no gol de Lauro. Morais, Elias e Dentinho ficaram no quase. Chicão balançou as redes, em lance confuso dentro da área e impedimento, aos 10 minutos. Estava com Jean, que "ganhou" o gol. O Corinthians podia até aumentar. Viu Alecsandro empatar, de cabeça, aos 34. Bons 45 minutos, fase final melhor ainda. Foram várias oportunidades de gols. De ambos os lados. O Inter acertou duas na trave e deu enorme trabalho no jogo aéreo. Não teve calma para fazer o gol, também passou sustos e viu Jorge Henrique, no fim, novamente garantir uma festa corintiana.