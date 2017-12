Dois jogam fecham 3ª rodada da Superliga Dois jogos encerram a terceira rodada da segunda fase classificatória da Superliga Masculina de Vôlei, nesta quinta-feira. Em São José (SC), a Intelbras/São José recebe o Wizard/Suzano, às 20h, no ginásio Municipal. Unisul (SC) e Shopping Jaraguá/Náutico (SP) se enfrentem no mesmo horário, no ginásio Carlos Campos, em Florianópolis. Na noite desta quarta, na abertura da rodada, o Shopping ABC/Santo André venceu o Telemig Celular/Minas por 3 sets a 2. As parciais foram de 25/20, 22/25, 18/25, 25/19 e 12/15.