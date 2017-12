Dois jogos pelo Grand Prix de vôlei O Grand Prix Masculino de Vôlei, que está sendo disputado na cidade catarinense de Tubarão e é a última competição antes da Superliga, terá dois confrontos nesta sexta-feira, ambos com transmissão do SporTV. Bento/Union Pack e Banespa/Mastercard/São Bernardo abrem a rodada, às 19h. Na seqüência, às 21h, a Unisul/Cimed enfrenta o Telemig/Minas. Destaque do Banespa nas finais do Paulista - em que a equipe conquistou o hexacampeonato -, o atacante Ricardo Serafim quer respeito com o time de Bento Gonçalves: "O Cebola (Alberto Castanheira) é um ótimo técnico. Ele fez um ótimo trabalho e agora foi para o Bento. Também tem jogadores bons, como Badá e Acássio. Por isso, vamos tomar cuidado." Serafim acredita que os times que não disputaram o Paulista entram com maior disposição neste Grand Prix. "Eles não disputaram ainda uma competição forte, por isso vêm para cima com tudo. A Unisul, por exemplo, está completa, com o Giovane e o Marcelinho."