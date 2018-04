Dois recordes no tiro com arco O sul-coreano Park Kyung Mo estabeleceu o recorde olímpico do tiro com arco, nesta quinta-feira, na prova dos 70 metros, ao atingir 173 pontos num total de 180 nas primeiras 16 flechas. O recorde anterior pertencia ao também sul-coreano Jang Yong-ho, com um ponto a menos. Na mesma competição, mas nas primeiras 32 flechas, o australiano Tim Cuddihy também bateu o recorde olímpico, atingindo 340 pontos. O recorde anterior durava havia pouco tempo: horas antes, o tailandês Szu Yuan Chen fizera 339 pontos.