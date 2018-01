Dokic vai reduzir seios para voltar a lutar por títulos Ex-número 4 do ranking feminino e centro de diversas polêmicas, a tenista sérvia Jelena Dokic, agora como número 587 da lista da WTA, encontrou o motivo de sua decadência: o tamanho de seus seios. Por isso, ao contrário do que muitas mulheres buscam hoje em dia com as próteses de silicone, Dokic anunciou que fará cirurgia para diminuição nos seios. Com isso, a tenista, de 23 anos, acredita que poderá ter melhor movimentação em quadra e se reencontrar com as vitórias. Neste ano, Dokic, que tem cidadania australiana e hoje vive na Croácia, disputou apenas oito torneios, e teve como melhor resultado a chegada às semifinais no torneio de Ismaning, na Alemanha. Com 10 vitórias e oito derrotas, não chegou a US$ 20 mil em prêmios. Há duas semanas, Dokic foi agredida em Zagreb por um grupo de croatas nacionalistas, na saída da academia de tênis onde treina. Sua carreira, aliás, sempre foi marcada por episódios polêmicos. Seu pai, Damir, é agressivo e aplicava surras na garota, a ponto de ser impedido de entrar em vários torneios, onde sempre arrumava confusão. Dokic apareceu como grande promessa do tênis. De repente, a paranóia política de seu pai a fez buscar cidadania australiana. Agora, embora seja sérvia, decidiu viver na Croácia. Mais uma da lista das beldades do tênis, Jelena chegou a namorar o piloto brasileiro Enrique Bernoldi, que já passou pela Fórmula 1.