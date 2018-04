Domingo para gritar 'é campeão'

SÃO PAULO - São 36 rodadas entre os melhores da competição, 25 delas na liderança. Com campanha digna de campeão, o Corinthians entra em campo neste domingo, 27, a duas rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, diante do Figueirense, com a intenção de confirmar o favoritismo conquistado após largada impressionante na competição e dar a volta olímpica em Florianópolis.

Ganhar do perigoso Figueirense, que no primeiro turno venceu por 2 a 0, no Pacaembu, não basta. Para os corintianos comemorarem seu quinto título brasileiro ainda é necessário um tropeço do Vasco diante do Fluminense.

Em caso de empate ou derrota em Santa Catarina, o Alvinegro adiará a decisão para o clássico com o Palmeiras, jogo no qual pode chegar ainda como líder, precisando de um simples empate, ou em segundo - pode ser superado pelo Vasco, desde que perca do Figueirense e os vascaínos vençam o Flu - com a obrigação da vitória. O Flu só será campeão se ganhar os dois clássicos (encerra contra o Flamengo) e o Corinthians somar, no máximo, um ponto.

Mesmo ciente de que não é bom "olhar no quintal dos outros", lição dada à exaustão pelo técnico Tite, que sempre pregou pelo respeito e humildade, já não se segura e aposta em derrapada do Vasco e em triunfo no estádio Orlando Scarpelli, onde jamais perdeu para o Figueirense pelo Nacional.

"Seria bem legal conquistar o título uma semana antes do fim para poder curtir e festejar. Nós merecemos por tudo que fizemos até agora. É focar e tenho certeza que se fizermos bem o nosso papel e temos chance de conquista já", afirma o lateral-esquerdo Fábio Santos. "A gente está carregando muita pressão porque só o título vai interessar."

APOSTA DO TÉCNICO

Mais cauteloso, o meia Alex endossa as palavras do amigo. "A energia de campeão a gente acaba sentindo, mas Vasco e Fluminense também sentem. Você vê a situação que está e é difícil imaginar que vá perder", diz, mas sem esquecer a força dos catarinenses. "O que pode nos atrapalhar mais nesse momento é a boa equipe do Figueirense. O que estamos passando agora, de ansiedade, todas as equipes passam nessa fase, pode ter experiência, mas passa. Nosso maior cuidado é com o respeito ao Figueirense, já perdemos para eles", recorda.

FIGUEIRENSE X CORINTHIANS

Figueirense - Wilson; Bruno, Roger Carvalho, Edson Silva e Juninho; Ygor, Coutinho, Maicon e Fernandes; Wellington nem e Aloísio. Técnico: Jorginho

Corinthians - Júlio César; Alessandro, Paulo André, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e William; Émerson e Liedson. Técnico: Tite

Juiz - Wilton Pereira Sampaio (DF)

Local - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)

Horário - 17 horas

Transmissão - Globo, Band e SporTV