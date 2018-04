Dominicano é ouro nos 400m com barreira O dominicano Félix Sánches conquistou, nesta quinta-feira, a medalha de ouro dos 400 metros com barreira. Seu tempo foi de 47.63 segundos. Com a prata ficou Danny McFarlane, da Jamaica, com 48.11. Naman Keita, da França, fechou o pódio com o tempo de 48.26.