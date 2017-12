Don King oferece US$ 79 mi a Tyson O empresário Don King ofereceu US$ 79 milhões ao ex-campeão mundial dos pesos pesados Mike Tyson por quatro lutas. O boxeador receberia de US$ 15 milhões a US$ 17 milhões para lutar com o porto-riquenho John Ruiz, atual campeão pela Associação Mundial de Boxe (AMB) e US$ 15 milhões contra o canadense Kirk Johnson, que é o primeiro desafiante de Ruiz. A luta mais lucrativa para Tyson seria contra seu tradicional rival, Evander Holyfield, na qual ganharia uma bolsa de US$ 25 milhões a US$ 30 milhões. Os dois já lutaram duas vezes. Holyfield venceu ambas, mas perdeu parte da orelha, em 1997, após ser mordido pelo adversário. Na quarta luta, receberia entre US$ 15 milhões e US$ 16 milhões para enfrentar o ex-campeão mundial Hasim Rahman. Shelly Finkel, empresário de Tyson, afirmou que seu pupilo não quer ?fazer negócio? com King. Tyson processa King na Justiça de Nova York e exige indenização de US$ 100 milhões. King também processa Tyson e pede o mesmo valor. King foi empresário de Tyson de 1988 a 1997.