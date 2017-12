Don King: ´rei do boxe´ invade a China O empresário Don King quer ser, outra vez, o rei dos pesos pesados. King "roubou" o próximo adversário de Mike Tyson, o nigeriano David Izon, para seu primeiro programa de boxe em Pequim, na China. Izon será o desafiante do novo campeão Hasin Rahman. Izon substituirá o inexpressivo dinamarquês Brian Nielsen, o primeiro a ser contatado para a luta. Mas acenou com uma chance para o inglês Lennox Lewis, derrotado por Rahman em abril, em Johannesburgo, na África do Sul, em uma das maiores surpresas desde que James "Buster" Douglas venceu Mike Tyson em 1990. "Quero ajudar Lewis a tentar o título outra vez por uma razão simples: porque eu o amo", disse o empresário de cabelos espetados. Leia mais no JT