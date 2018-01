Dono da Raia vence GP Brasil e se despede do turfe nacional O nome é apropriado: Dono da Raia. Vencedor do Grande Prêmio São Paulo, em maio, e do GP Brasil, disputado neste domingo no Hipódromo da Gávea, o cavalo do Stud Mictik se despediu em grande estilo do turfe nacional. "O plano inicial é levá-lo para a França e depois para Dubai", declarou Michael Perlman, um dos proprietários do animal. "Dono da Raia é um fenômeno. Nos últimos anos, não surgiu um cavalo como ele. A emoção é fantástica", disse Perlman, para em seguida completar: "Tenho esse animal há dois anos e é a primeira vez que disputa o GP Brasil. Estou muito feliz com o título. É fantástico." Dono da Raia foi eleito no sábado a melhor montaria da temporada 2005/06, prêmio oferecido pela Associação Brasileira de criadores e proprietários de cavalo de corrida. ?Com a conquista, ele se valorizou mais ainda?, vibrou Perlman. O treinador Antônio Luís Cintra, o Tolú, era um dos mais entusiasmados. Emocionado, ele admitiu: "Já esperava esse título." O cavalo tem uma excelente campanha: em nove apresentações, venceu cinco e se colocou em outras quatro. Com o troféu do GP Brasil, Dono da Raia entrou para a seleta galeria de craques que conquistaram as duas maiores provas do turfe nacional no mesmo ano. "Ganhar o GP Brasil é mais especial", afirmou Tolú, no momento em que era cumprimentado pelos donos do Stud Mictik. "Vivo um momento muito especial na carreira", destacou o treinador. O jóquei Marcelo Gonçalves, de 23 anos, parecia não acreditar no feito. Em 2005, montando Gorila, ele não brilhou no GP Brasil. Mas não se abateu. Sabia que tinha feito o seu melhor. Um ano depois, subiu ao pódio, levantou o troféu e foi saudado pelo público do Jockey Club. "Meu sonho foi realizado", declarou, emocionado. "É a maior conquista da carreira de qualquer jóquei." Com o título, os proprietários de Dono da Raia faturaram R$ 160 mil. Do montante, o jóquei receberá R$ 16 mil, mesmo valor ganho pelo treinador. "Meu cavalo é sensacional", elogiou o jóquei.