Dono do Arsenal é reeleito presidente da federação internacional de esgrima

O oligarca russo Alisher Usmanov, um dos 100 homens mais ricos do mundo, foi reeleito presidente da Federação Internacional de Esgrima (FIE, na sigla em inglês), neste domingo, em Moscou, na Rússia, garantindo mais quatro anos de mandato. Ele era candidato único ao cargo.

Usmanov é também conhecido por ser um dos donos do Arsenal, clube de futebol da Inglaterra, com cerca de 30% das ações, e amigo pessoal do presidente da Rússia Vladmir Putin. Recentemente, foi apontado como o russo mais rico e o segundo morador do Reino Unido com maior fortuna.

O dirigente, que tem estimados US$ 15 bilhões, não tem poupado investimentos pessoais para promover a esgrima, chegando agora ao seu terceiro mandato, depois de ser eleito em 2008 e reeleito em 2012. No Rio-2016, permitiu a participação de esgrimistas russos apesar de escândalo de doping que incluiu quatro atletas da esgrima.