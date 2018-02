Foi interessante, além de emocionante, ver Pelé e Kaká juntos na cerimônia da Fifa anteontem. Primeiro, porque fez pensar nessa seqüência de craques brasileiros que já dura 50 anos. Desde 1991, quando se criou o prêmio de melhor jogador do mundo, o Brasil tem dominado: Ronaldo ganhou três vezes (mais duas Bolas de Ouro, o que o põe como o mais premiado de sua geração), Ronaldinho duas, Rivaldo e Romário uma cada. Isso dá um brasileiro a cada dois anos! Certamente Pelé teria ganhado mais de meia dúzia se o prêmio existisse em sua época; Garrincha, Rivellino, Zico e outros também teriam os seus. Segundo, os dois abraçados - além da atuação mediana do Boca Juniors sem Riquelme - fizeram pensar na triste realidade do futebol sul-americano atual. Kaká precisou estar no Milan para chegar ao topo. Na partida, o clube italiano mostrou que experiência com pitada de juventude é melhor que o contrário. Pirlo lembra Gérson - outro brasileiro que teria um Fifa World Player - pela maneira como distribui o jogo dando a sensação enganosa de que é fácil fazer aqueles passes, lançamentos e chutes. Seedorf é outro que sabe controlar os tempos. Alguém já disse que o time ideal tem defesa italiana, meio holandês e ataque brasileiro; esse Milan é quase isso. Pelé chegou lá com a camisa do Santos. Lendo esse ótimo Donos da Terra (editora Realejo), livro de Odir Cunha sobre a conquista do primeiro título mundial do clube em 1962, renovamos a perplexidade diante de suas façanhas. E olhe que do lado de lá estava o Benfica de Eusébio, carrasco da seleção brasileira em 1966. Odir Cunha faz um paralelo entre os dois camisa 10: ''''Além do físico - 1m75 e 73 kg para Eusébio, 1m74 e 70 kg para Pelé -, tinham em comum a volúpia pelo gol, a explosão, a velocidade, o chute forte e preciso, a coragem diante dos zagueiros, mas havia diferenças. Eusébio precisava de mais espaço para suas arrancadas em linha reta, Pelé era mais adaptável. Tinha o drible curto, a possibilidade da tabela, a ginga de corpo mais acentuada, a malícia do garoto brasileiro. E também chutava melhor de esquerda e era perfeito nas cabeçadas. Se Eusébio era o Pantera, Pelé era a síntese de todos os bichos.'''' Kaká, 1m85 e 83 kg, é mais parecido com Eusébio nesse sentido; não tem a ginga e o drible curto de Ronaldinho e Robinho. Mas é como disse Zidane certa vez, quando perguntado sobre sua melhor qualidade, o domínio de bola: ''''Se futebol se jogasse parado...''''. Não se joga. Velocidade e deslocamento, que exigem leitura tática, são fundamentais - ainda mais hoje, com jogadores altos que percorrem até 10 km num jogo. Eis por que a arrancada é um recurso que tem a cara do futebol: ela rompe linhas, quebra esquemas, desperta emoções nos adversários e nos colegas. Kaká, como Pelé, Zico e Ronaldo, mas sem o talento deles para o drible curto, é muito bom nisso, tanto que cresceu no jogo de domingo quando o Boca cedeu espaço no segundo tempo. Que agora Kaká arranque para o que disse querer: vencer pela seleção a Olimpíada e uma Copa e ''''marcar uma geração''''. E depois, em vez de pastor, eu queria vê-lo como dirigente de clube. CULTURA É FUTEBOL Além do livro de Odir Cunha, o futebol está nas livrarias deste final de ano - que já teve A Dança dos Deuses, de Hilário Franco Jr. - com a biografia de João Saldanha por André Iki Siqueira (Companhia Editora Nacional). E nos cinemas, com um bom trecho do documentário sobre o flamenguista José Lins do Rego.