Doping afasta ciclista alemão do próximo Tour de France

O ciclista alemão Patrick Sinkewitz, ex-atleta da equipe T-Mobile que perdeu sua vaga por doping em pleno Tour de France, não poderá disputar a edição de 2008 da competição por causa de uma suspensão de um ano. A Federação Alemã de Ciclismo (BDR) suspendeu hoje Sinkewitz até o dia 17 de julho de 2008, e formalizou ainda sua desqualificação, com efeitos retroativos, nos últimos Tours da França e da Suíça. A sanção de Sinkewitz era esperada e os próprios advogados do ciclista se mostraram favoráveis a ela, já que se ajusta à lei acordada para "testemunhas de acusação" para investigações em curso sobre outros casos de doping. O ciclista foi suspenso em pleno Tour, após um resultado positivo num teste realizado em junho após uma etapa de treinos. Sinkewitz confessou recentemente, em uma longa entrevista ao jornal Der Spiegel, que tinha se dopado. O ciclista, no entanto, afirmou que isso ocorreu de maneira inconsciente. Na mesma entrevista, explicou que o doping é prática comum entre seus ex-companheiros de T-Mobile, e também envolveu no assunto dois assessores médicos da equipe da clínica de Freiburg, que estão sendo agora investigados.