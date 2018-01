Doping afasta o Irã do Mundial de Levantamento de Peso A seleção do Irã desistiu de disputar o Campeonato Mundial de Levantamento de Peso, que começaria na sexta-feira, em São Domingos, na República Dominicana, depois que nove de seus 11 representantes foram pegos num exame antidoping preventivo. A informação foi divulgada pela emissora estatal de TV do país. Os nomes dos atletas só serão divulgados depois que a contraprova confirmar o doping, e todos deverão ser punidos pelo Comitê Olímpico Iraniano. Mesmo assim, o pais desistiu de disputar o Mundial com medo de retaliações da Federação Internacional de Levantamento de Peso (IWF, na sigla em inglês). A única informação é de que Hossein Reza Zadeh, atual campeão mundial e olímpico na categoria acima de 105 quilos, não está entre os atletas envolvidos no doping.