Doping: alemães buscam indenização Políticos e especialistas alemães reunidos em Berlim não chegaram a uma conclusão com relação a atletas que realmente tenham tido sua saúde prejudicada pelo antigo sistema de doping da Alemanha Oriental. São vários a pleitear indenização ao governo. Todos os principais partidos políticos apoiaram a reivindicação de um fundo que cubra aposentadoria e custos médicos de atletas que sofrem com danos permanentes de saúde e psicológicos depois de induzidos a ingerir drogas por vários anos para melhorar sua performance quando o governo comunista dirigia sua política esportiva para a conquista de medalhas olímpicas. Leia mais no Jornal da Tarde