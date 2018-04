Doping: Annus vai voltar a Atenas O húngaro Adrian Annus, campeão olímpico no lançamento do martelo, voltará a Atenas para prestar depoimento ao Comitê Olímpico Internacional, sobre as suspeitas surgidas depois do controle antidoping feito pelo atleta após ganhar a medalha de ouro. A informação foi dada neste domingo pelo presidente do Comitê Olímpico da Hungria, Pal Schmitt. Depois de deixar Atenas, Annus foi convocado para um controle na última sexta-feira, numa fronteira entre a Hungria e a Áustria, mas não se apresentou. ?Não estava nas condições físicas adequadas?, disse Schmitt. ?Ele quer voltar a Atenas para dar explicações?, acrescentou. Annus é treinado pelo mesmo técnico do ganhador do arremesso do disco, Robert Fazekas, que não recebeu a medalha de ouro porque não apresentou uma amostra de urina completa. O COI quer averiguar se Annus entregou sua própria urina ou, pelo contrário, uma mostra de outra pessoas, limpa de qualquer substância. A diretora da Comunicação do COI, a britânica Giselle Davies, disse hoje que o caso de Annus segue em aberto e que o organismo ainda desconhece o destino do atleta. "Temos nossas suspeitas e queremos encontrá-lo?.