Doping: atleta tentou trocar a urina Um atleta que ganhou, na segunda-feira, uma medalha nas provas de atletismo dos Jogos de Atenas, tentou trocar sua urina por outra durante um controle antidoping a que se submeteu, de acordo com o que divulgou a televisão privada Mega. Segunda a mesma fonte, o atleta, cuja identidade não foi revelada, mas era homem, carregava um frasco com outra urina para fazer a substituição. Nas finais masculinas que foram disputadas na segunda-feira, nas provas de atletismo, estavam o húngaro Robert Fazekas, ganhador da medalha de ouro; o lituano Virglijus Alekna, medalha de prata, e Zoltan Kovago, outro húngaro, que ficou com a medalha de bronze. Nos 400 metros rasos, três norte-americanos subiram ao pódio: Jeremy Warriner (ouro), Otis Harris (prata) e Ferrick Brew (bronze)