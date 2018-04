Doping: COI aprova laboratório no Rio O Comitê Olímpico Internacional (COI) concedeu licença definitiva para o Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico (Ladetec) realizar exames antidoping em todas as modalidades esportivas. O Ladetec, instalado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, torna-se o primeiro da América Latina habilitado a fazer estes exames e não só de atletas brasileiros. O laboratório tem capacidade de detectar mais de 200 substâncias proibidas pelo COI.