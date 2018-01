Doping de Giba surpreende brasileiros O técnico Carlos Alberto Castanheira, o Cebola, que trabalhou com Giba no Telemig/Minas, confessou estar surpreso com a notícia de que o jogador foi flagrado no exame antidoping. ?Fiquei sabendo dessa história através de um repórter. Ainda deve ter uma contraprova. E se for verdade que ele usou maconha, todos nós devemos dar força para o Giba nesse momento complicado?, disse o treinador. O jogador da seleção brasileira, que atualmente defende o clube Estense 4 Torri, de Ferrara, na Itália, está suspenso preventivamente por ter sido encontrado traços de maconha em seu organismo. Cebola não economiza elogios a Giba: ?Ele sempre foi um líder, mostrava força de vontade nos treinos. Nunca tomou uma medicação que não tivesse sido dada pelos nossos médicos. Acho que enquanto estava no Minas ele nunca fumou maconha.? O presidente da Confederação Brasileira Vôlei, Ary da Graça Filho, evitou se aprofundar no assunto: ?Embora a CBV ainda não tenha sido comunicada oficialmente sobre o caso Giba, se isso realmente aconteceu, lamento profundamente. É difícil até acreditar nisso?. Perfil - Gilberto Godoy Filho, o Giba, sempre foi sinônimo de garra na seleção brasileira. Sucessor de Giovane na preferência das tietes, nasceu na cidade paranaense de Londrina. Quando menino, passou por dois dramas: combateu a leucemia e aos 10 anos, quando começou a jogar vôlei, caiu de uma árvore sobre uma lança de portão e levou 150 pontos no braço. A primeira convocação do atacante de 26 anos, 1,92 m de altura e 85 quilos, para a equipe adulta do Brasil foi feita por Radamés Lattari, em meados de 1997. Mas o primeiro chamado para representar o País foi em 1993, para a seleção infanto-juvenil, que venceu o Mundial da Juventude, na Turquia. Nesta competição, Giba foi o melhor atacante. A melhor temporada do atleta foi a de 2002, quando ajudou o Brasil a conquistar o inédito título do Campeonato Mundial, na Argentina, sob o comando de Bernardo Rezende. Giba passou por equipes como Maringá, Chapecó, Olympikus, Suzano e Telemig/Minas, time anterior ao Ferrara, onde atua desde 2001.