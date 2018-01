Doping genético já preocupa autoridades Pode parecer ficção científica, mas pesquisadores de várias instituições internacionais alertam para uma nova ameaça ao esporte: o doping genético, que poderia criar super-atletas não mais pela tradicional injeção de hormônios ou de outras substâncias, mas pela transformação dos genes responsáveis pelas habilidades atléticas de um ser humano. Por enquanto, as pesquisas no campo da terapia genética ainda estão em seu início e o objetivo seria desenvolver tecnologias para a criação de genes sintéticos que pudessem evitar doenças como o câncer. O problema, segundo pesquisadores e especialistas da International Academy of Sport Science and Technology, com sede da Suíça, é que, sem regras estabelecidas, os avanços da biologia poderiam ser usados não apenas para curar doenças, mas também para incrementar o desempenho de esportistas. Bernd Wolfarth, professor da Universidade de Freiburg, na Alemanha, acredita que a ciência precisaria de mais uma década para estar capacitada a realizar manipulações genéticas que dariam maior resistência ou força muscular aos atletas. Mesmo assim, ele defende uma reflexão por parte das organizações esportivas para que parem de pensar apenas em métodos tradicionais de doping e passem a debater um novo código de ética para o esporte. O debate também já chegou à Agência Mundial Anti-Doping. Segundo afirmou seu presidente, Dick Pound, em um recente relatório, o doping genético "significaria que o esporte, como o conhecemos hoje, desapareceria". Diante dos temores que a eventual geração de "atletas geneticamente modificados" está causando, centros de pesquisa e agências esportivas vêm promovendo inúmeras conferências técnicas para tratar do tema. A última delas ocorreu em Genebra, há poucas semanas, e concluiu que dos 40 mil genes do corpo humano, apenas 100 deles são responsáveis por determinar as habilidades atléticas de uma pessoa. O que também se prevê é que a manipulação genética deverá ser testada no esporte antes mesmo de chegar ao campo da cosmética. "A história do esporte mostra que muitos hormônios foram usados em atletas antes mesmo de serem aprovados por empresas farmacêuticas", afirma um assessor do Comitê Olímpico Internacional (COI), que lembra que estudos apontam que transformações genéticas poderiam ter conseqüências "perversas" para a saúde dos atletas. Caso a tecnologia para a manipulação de genes se torne uma realidade, muitos acreditam que isso significaria a maior ameaça já vivida pelo esporte. Apesar da Agência Mundial Anti-Doping já ter destinado US$ 10 milhões em pesquisas nesse campo, ainda seria impossível detectar se uma pessoa teve seus genes modificados ou não.