Doping: Iaaf recua e absolve atleta O atleta queniano naturalizado norte-americano Bernard Lagat obteve uma "declaração de honra" da Federação Internacional de Atletismo (IAAF) e da Agência Mundial Antidoping (AMA). Na declaração, as entidades asseguram que o vice-campeão olímpico não acusou a presença de substâncias proibidas como chegou a ser divulgado em 2003. A declaração faz parte de um acordo no processo que Lagat move contra a Iaaf em conseqüência da suspensão temporária a que foi submetido naquele ano por ter apresentado resultado positivo em um exame feito em Tübingen (sul da Alemanha). A contraprova, feita no Instituto de Bioquímica de Colônia, apresentou resultados negativos e o atleta foi liberado. No entanto, Lagat perdeu várias competições enquanto esteve fora das pistas, entre elas o Mundial de Paris. O atleta exige indenização de 500 mil euros.