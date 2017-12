Doping: Jerome Young jura inocência "É uma tragédia, sou inocente", disse o americano Jerome Young nesta quinta-feira, em Los Angeles, após saber que está expulso do atletismo por decisão da Agência Antidoping dos EUA (Usada). "Simplesmente não posso acreditar que me puniram por toda a vida", disse o campeão mundial dos 400 metros - título conquistado em Paris (2003). Jerome Young teve resultado positivo em controle antidoping para eritropoietina (EPO) e é reincidente (já cumpriu suspensão por doping para nandrolona). Foi o primeiro controle positivo de um velocista para EPO, doping de resistência mais comum no ciclismo e em corridas de fundo. A punição de Jerome Young pode afetar o revezamento norte-americano 4 x 400 metros, campeão na Olimpíada de Sydney/2000. A decisão sobre o caso será da Corte Arbitral do Esporte (CAS).