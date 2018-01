Doping no surfe: brasileiro flagrado Neco Padaratz, um dos representantes brasileiros na elite mundial do surfe, foi suspenso neste sábado pela Associação de Surfistas Profissionais (ASP), no primeiro caso de doping no esporte. O catarinense disputava a etapa sul-africana do WCT e ficará fora do circuito mundial até o final do ano. O exame registrou a presença de esteróides anabolizantes. Neco alegou que usou a substância para tratar de dores nas costas.