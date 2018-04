Doping nos Jogos envolveu 25 atletas Vinte e cinco atletas foram excluídos ou se retiraram os Jogos Olímpicos de Atenas por terem sido flagrados no exame de doping ou por terem violado a regulamentação antidopagem. O levantamento foi feito a partir do dia 30 de julho - data em que a Vila Olímpica foi aberta, e que marca a abertura oficial do ?período de Jogos?. A violação à legislação se caracteriza no momento em que o atleta se recusa a fazer os testes, ou deixa de realizar um teste sem motivo justificado. Dos 25 atletas, 11 são levantadores de peso e sete haviam conquistado medalha nestes Jogos. Veja todos os casos: - 9 de agosto: Andrew James Brack (esteróide anabolizante) e Derek Nicholson (diurético), ambos jogadores da equipe olímpica grega de beisebol. - 10 de agosto: o boxeador queniano David Munyasia, de 24 anos ( estimulante) - 12 de agosto: a pesista birmanês Aye Khine Nan, de 27 anos (esteróide anabolizante) - 19 de agosto: cinco pesistas, a turca Sule Sahbaz, a índia Pratima Kumari Na, a marroquina Wafa Ammouri, o moldávio Viktor Chislean e o húngaro Zoltan Kecskes (anabolizantes). - 20 de agosto: arremessadora do peso do Usbequsitão Olga Shchukina ( esteroide anabolizante) e a pesista indiana Sanamacha Chanu ( diurético). - 21 de agosto: o pesista grego, Leonidas Sampanis, medalha de bronze na categoría de 62kg (testosterona, esteróide anabolizante), e uma pesista russa Albina Khomich (75 kg, testosterona). - 22 de agosto: a russa, Irina Korzhanenko, medalha de ouro na prova de arremesso do peso (esteróide anabolizante). - 24 de agosto: o saltador bielo-russo Aleksey Lesnichiy, eliminado nas provas de classificação (clembuterol). - 26 de agosto: a remista ucraniana, Olena Olefirenko, medalha de bronze no ?doble scull? no dia 22 de agosto (estimulante). - 27 de agosto: o corredor russo de 400 metros rasos, Anton Galkin, eliminado nas semifinais (esteróide anabolizante). - 28 de agosto: o pesista húngaro, Ferenc Gyurkovics, medalha de prata na categoria até 105kg (esteróide anabolizante) e a lutadora porto-riquenha Mabel Fonseca, que terminou em quinto lugar na categoria de 55 kg (esteróide anabolizante). - 29 de agosto: a ciclista colombiana, María Luisa Calle, medalha de bronze no ciclismo em pista (estimulante). Casos de violação de regulamento - 18 de agosto: os dois atletas gregos Costas Kenteris e Ekaterini Thanou renunciaram aos Jogos, antecipando a exclusão que lhes ameaçava por terem se recusado a fazer exames de controle de doping. - 24 de agosto: o lançador de disco húngaro, Robert Fazekas, vencedor da final olímpica, tentou fraudar o exame ao apresentar uma mostra de urina falsa. Perdeu a medalha e foi excluído dos Jogos. - 26 de agosto: o pesista húngaro, Zoltan Kovacs, recusou-se a entregar uma amostra de urina para o controle de doping, antes da competição. Na prova de menos de 105 kg, abandonou e não apareceu na classificação. - 29 de agosto: o atleta húngaro, Adrian Annus, campeão olímpico de lançamento de martelo, se negou a fazer os testes. Ele perdeu a medalha.