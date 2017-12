Doping: Schumann abandona treinador O corredor alemão Nils Schumann, campeão olímpico de 800 metros em Sydney 2000, decidiu dispensar o seu treinador, Thomas Springstein, suspeito de envolvimento com doping. Springstein, que orientou a velocista Katrin Krabbe, campeã do mundo nas provas de 100 e 200 metros em Toquio/91, foi suspenso por seu clube, o Magdeburgo, depois que foram encontradas em sua casa, medicamentos proibidos pelas legislação esportiva. Schumann - que se recupera de duas operações no tendão de aquiles - será dirigido a partir de agora por Volker Beck.