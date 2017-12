Doping tira 2 poloneses do Mundial O Mundial de Atletismo em Edmonton, no Canadá, ainda nem começou e dois atletas já foram afastados por doping. Flagrados no exame de controle da Federação de seu país, os poloneses Marcin Krywanski e Rajmund Kolko foram tirados da equipe que disputará a competição a partir desta sexta-feira. Marcin Krywanski é um dos principais velocistas da Polônia e Rajmund Kolko disputa a prova do lançamento de dardo. Eles foram flagrados no exame antidoping realizado no dia 1º de julho, durante o campeonato nacional. As substâncias encontradas em seus organismos não foram divulgadas pela Federação Polonesa. ?Seus melhores resultados podem ser superados por outros compatriotas?, disse o porta-voz da entidade, Andrezel Lasocki, minimizando a ausência dos dois atletas.