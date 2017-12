Dor no tornozelo tira campeã olímpica A russa Yelena Slesarenko, atual campeã olímpica de salto em altura, desistiu de participar do Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Helsinque, na Finlândia. Segundo membros da delegação russa, Slesarenko, de 23 anos, sentiu dores no tornozelo esquerdo antes das provas de classificação, neste sábado. Ela deixou o Estádio Olímpico sem dar declarações, chorando muito e com uma bolsa de gelo no local contundido.