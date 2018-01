Dores tiram Paula Pequeno da Seleção A atacante Paula Pequeno não jogará o Sul-Americano Feminino de Vôlei de La Paz, Bolívia, de 17 a 23. A atleta pediu dispensa nesta segunda-feira por causa de uma dor no pé direito. Para o seu lugar, o técnico José Roberto Guimarães convocou Fernanda Berti, campeã mundial juvenil em 2003. O médico da seleção, Julio Nardelli, disse que Paula tem uma inflamação num músculo da planta do pé e passará por fisioterapia. Zé Roberto lamentou a ausência de Paula, mas elogiou Fabiana Berti, ?jovem, boa estatura e com grande potencial?, atleta que já planejava testar na seleção adulta.