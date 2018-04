Doriva aguarda regularização de reforços da Ponte para jogo da Copa do Brasil

O técnico Doriva conta as horas para sua reestreia no comando da Ponte Preta. A primeira partida desde que chegou do Novorizontino será na próxima quarta-feira, contra o Náutico, às 21h45, no Moisés Lucarelli, pela quarta fase da Copa do Brasil. Isso porque o auxiliar João Brigatti comandou o time ao longo do Troféu do Interior.

O primeiro treinamento sob o comando de Doriva foi realizando na última quarta-feira e ele começou a fazer um esboço do time que pretende mandar a campo contra o Náutico. O treinador, porém, ainda não sabe se poderá usar alguns dos reforços contratados para a sequência da temporada.

Por terem atuado na Copa do Brasil pelo Ituano, o lateral Igor, o zagueiro Léo e o atacante Júnior Santos são desfalques certos. Já o lateral Tony, o volante Paulinho e o meia Murilo ainda dependem da regularização das suas documentações para ficarem à disposição.

Outra baixa certa é o volante João Vitor, que deve ficar pelo menos mais uma semana afastado dos gramados por conta de uma lesão muscular na coxa. O meia Tiago Real e o atacante Felippe Cardoso estão em transição e aguardam a liberação do departamento médico.

Na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta estreia no próximo dia 14, contra o Paysandu, no Estádio Moisés Lucarelli. A partida não terá torcida, pois o time campineiro foi punido com seis jogos de portões fechados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido à invasão de alguns torcedores no Brasileirão do ano passado.